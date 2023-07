Il Gladiatore 2, Russell Crowe senza pietà: 'Smettetela di chiedermi del film'

Pare che Russell Crowe non stia prendendo bene le tante domande che il pubblico e i giornalisti gli stanno facendo riguardo il sequel de Il Gladiatore del quale non farà parte. L'attore ci ha tenuto a far sapere di non sapere nulla riguardo il cast e il sequel del celebre film cult.

Mentre Roma prende vita nelle nuove foto del set de Il Gladiatore 2, Russell Crowe ha parlato a dei giornalisti delle sue impressioni riguardo queste continue domande che il pubblico di tutto il mondo gli sta ponendo. "Dovrebbero pagarmi per la quantità di domande che mi vengono poste su un film in cui non sono nemmeno presente" ha detto l'attore australiano. "Non ha niente a che fare con me. In quel mondo, io sono morto. Sei piedi sotto terra" ha commentato.

"Ma ammetto una certa sfumatura di gelosia, perché mi ricorda quando ero più giovane e cosa significava per me, nella mia vita" ha continuato l'attore parlando di come sia stato un periodo fondamentale della sua carriera. "Non so nulla del cast, non so nulla della trama. Io sono morto! Ma so che se Ridley ha deciso di fare una seconda parte della storia, oltre 20 anni dopo, deve aver avuto ragioni molto forti. Non riesco a pensare che questo film sia altro che spettacolare" ha concluso l'attore.

Russell Crowe ha ammesso di non sopportare i sequel ma che Il Gladiatore 2 avrà qualcosa di speciale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!