Il gladiatore 2 con Russell Crowe: conoscete il film in cui Massimo risorge come Gesù?

Il cast de Il gladiatore 2 non includerà il ritorno di Russell Crowe nei panni dell'iconico Massimo Decimo Meridio, ma sapete che in passato la Paramount aveva lavorato ad un'idea per far resuscitare il personaggio?

La stravagante idea per un primo sequel de Il gladiatore 2 nacque poco dopo l'esorbitante successo del primo capitolo, quando negli anni 2000 il musicista Nick Cave, acclamato artista di Ghosteen, Carnage e Skeleton Tree, fu ingaggiato da Russell Crowe per scrivere una sceneggiatura incentrata sul ritorno di Massimo Decimo Meridio: come saprete il protagonista rimane ucciso nel finale del primo capitolo, motivo per cui non tornerà nel prossimo film di Ridley Scott, ma all'epoca Nick Cave completò il copione richiesto da Russell Crowe con una storia che prevedeva la resurrezione di Massimo.

Il sequel immaginato da Nick Cave e Russell Crowe avrebbe avuto dei toni da fantasy e sarebbe stato ambientato nel Limbo, una realtà tra la vita e la morte nella quale Massimo si sarebbe ritrovato dopo la pugnalata mortale ricevuta da Commodo nelle scene finali del primo capitolo: la storia avrebbe incluso anche un incontro con Gesù Cristo e avrebbe visto Massimo diventare un gladiatore nell'aldilà per riconquistare la sua vita. Uno dei titoli presi in considerazione per il progetto era Gladiator 2: Christ Killer.

Il gladiatore 2, quello vero, uscirà il 22 novembre prossimo. Per altri contenuti, vi segnaliamo che Il gladiatore 2 è diventato uno dei film più costosi mai fatti.