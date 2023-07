Il Gladiatore 2, Russel Crowe è protagonista di una divertente clip a Ostia!

Sebbene Russell Crowe non prenderà parte a IL Gladiatore 2, l'attore e musicista si mostra ancora molto legato al film di Ridley Scott come dimostra un'esilarante clip che Crowe ha girato nel parco archeologico di Ostia Antica!

Russell Crowe è l'indimenticabile Massimo Decimo Meridio in Il Gladiatore e in vista del sequel di Scott, l'attore ha voluto l'interpretare "Max" per l'ultima volta: Crowe ha twittato un video che lo ritrae a Ostia Antica mentre finge di parlare al telefono con il fedele Cicero!

"Dove sono gli uomini? Perché sono andati via?? No no certo, è comprensibile - dice il Gladiatore nel video mentre osserva gli antichi resti della città romana a Cicero- Sì, ci ho messo un po'". La divertente "chiacchierata" tra i due personaggi ha riacceso i riflettori su Il Gladiatore 2, sequel del primo film che non vedrà Russell Crowe tornare nei panni di Massimo Decimo Meridio (e come potrebbe): l'attore, però, ha già visitato il set del sequel che considera veramente incredibile!

Il Gladiatore 2 si concentra su Paul Mescal che interpreterà Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix. Il cast di Il Gladiatore 2 è certamente stellare per prendere parte al sequel del capolavoro di Ridley Scott, ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo film.

Il Gladiatore 2 arriverà al cinema il 22 novembre 2024.