Il Gladiatore 2, Russel Crowe crede che Lucio diventerà imperatore

Paul Mescal ritiene che le riprese de Il Gladiatore 2 "cominceranno presto", e ora Russel Crowe, interprete di Massimo Decimo Meridio nel primo capitolo della saga, ha parlato durante un'intervista con The Ryan Tubridy Show su RTÉ Radio One di quale sarà il suo ruolo e (soprattutto) quello degli altri attori.

A quanto pare, la storia sarà ambientata "molto tempo dopo la morte di Massimo", perciò lui non farà parte del progetto. "È un proseguimento della narrazione" ha continuato, "ma avviene molto tempo dopo la morte di Massimo, quindi non sono coinvolto personalmente". Riguardo la trama, "Ho saputo che il giovane Paul è un bravo ragazzo, perciò gli auguro buona fortuna. È interessante il punto in cui hanno scelto di riprendere la storia, con un giovane Lucio [interpretato da Spencer Treat Clark] che diventa imperatore. È un'idea molto intelligente all'interno del sistema narrativo che abbiamo creato. Sai, sono sicuro che finirò con l'avere centinaia di amici che lavorano al progetto. Ad esempio, conosco già designer e pellettieri che hanno realizzato armature e roba di questo tipo".

Tornando indietro con la memoria, Crowe ritiene che soffermarsi troppo sull'Oscar conseguito sia controproducente: "Non voglio ragionarci troppo, perché mi riporta in un periodo della mia vita in cui ero, ovviamente, davvero giovane. Sai, la visione entusiastica dell'epoca si è ora trasformata nella sua visione più matura. Se ci ripenso, realizzo come abbia adorato ogni singolo minuto di quei giorni"

A questo punto, una domanda sorge spontanea: quando potremo assistere alla pellicola? Per nostra fortuna, Il Gladiatore 2 di RIdley Scott ha già una data di uscita!