Il Gladiatore 2: Roma prende vita nelle prime foto dal set del sequel di Ridley Scott

Le riprese de Il gladiatore 2 sono iniziate da qualche settimane, e in queste ore sono arrivate sul web delle nuove foto in anteprima che ritraggono l'imponente set allestito per l'attesissimo sequel di Ridley Scott.

Disponibili in esclusiva su Collider (potete ammirarle cliccando sul link della fonte disponibile in basso), le nuove foto del set de Il gladiatore 2 mostrano un palazzo romano prendere vita, rivelando un'enorme costruzione che include diversi edifici. A quanto pare, la produzione ha scelto di ricreare una 'vera' Roma a grandezza naturale piuttosto che una versione in CGI, dettaglio non da poco che ci anticipa l'ambizione e le dimensioni del progetto di Ridley Scott. Ricordiamo che il set è ambientato a Malta, con le riprese con gli attori che inizieranno nell'isola dell'Europa meridionale nei prossimi giorni. Da notare anche il numero elevato di tende che coprono il set, suggerendo una forza lavoro significativa a disposizione per le costruzioni.

Con Paul Mescal nel ruolo del protagonista Lucius, Il Gladiatore 2 include diversi pesi massimi di Hollywood, tra cui Denzel Washington e Pedro Pascal, così come l'acclamato attore Djimon Hounsou, che ha recitato ne Il Gladiatore originale nei panni di Juba, un membro delle tribù che divenne alleato del protagonista Russell Crowe, Massimo Decimo Meridio. Ricordiamo che Russell Crowe non apparirà nel sequel de Il gladiatore, ma si è già apertamente schierato a favore del nuovo film di Ridley Scott.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.