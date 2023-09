Il gladiatore 2 sarà rinviato? Ecco quanto manca alla fine delle riprese del sequel

La produzione de Il gladiatore 2 è stata una delle più colpite dagli scioperi di Hollywood, dato che i costi sono lievitati a causa di tutta l'attrezzatura del set e i membri della troupe tenuti bloccati in quel di Malta, ma esattamente a che punto sono i lavori?

Come sappiamo, Il Gladiatore 2 di Ridley Scott ha interrotto la produzione il 13 luglio scorso, poche ore prima dell’inizio ufficiale dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA. Lo sciopero degli sceneggiatori WGA si è concluso nei giorni scorsi ma quello degli attori è ancora in corso, e questo sta causando alla Paramount e alla Universal, che co-producono, circa 600mila dollari a settimana (mantenere i palcoscenici affittati senza utilizzarli è un sperpero esorbitante di denaro), e in totale finora Paramount ha perso circa 8 milioni di dollari.

Ora, secondo un nuovo rapporto di Variety, veniamo a sapere che le riprese de Il gladiatore 2 erano circa a metà quando la produzione è stata bloccata dallo sciopero degli attori. Stando a quanto riferito, il cast e la troupe erano a lavoro su una grande scena d'azione, ambientata in una grande arena di gladiatori (probabilmente proprio il Colosseo). Ciò significa che quando le riprese avranno l'okay per ripartire (il sindacato SAG dovrebbe incontrarsi con gli studios lunedì prossimo, e la speranza è che venga trovato un accordo per risolvere la diatriba e concludere anche questo secondo sciopero), Ridley Scott si troverà ancora a metà dell'opera. Di conseguenza, ovviamente, stando così le cose su Il gladiatore 2 inizia ad aleggiare lo spettro del rinvio: il film ha una data d'uscita attualmente prevista per il 22 novembre 2024, ma è chiaro che più le riprese accumuleranno ritardo più i lavori rischiano di non essere completati in tempo per tale data.

Vi terremo aggiornati, nel frattempo scoprite tutti gli attori del cast de Il gladiatore 2.