Il gladiatore 2: Ridley Scott svela nuovi dettagli sulla storia, c'è già un colpo di scena

Le riprese de Il gladiatore 2 ripartiranno dal 4 dicembre prossimo dopo la lunga pausa causata dagli scioperi di Hollywood, e in queste ore il regista Ridley Scott ha svelato nuovi dettagli sul prossimo protagonista della saga, che sostituirà l'iconico Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe.

Come saprete, Il Gladiatore 2 avrà per protagonista Lucio, il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix) e figlio di Lucilla (Connie Nielsen) nel film originale, nel quale era un bambino interpretato da Spencer Clark: nel sequel Lucio, ormai cresciuto, avrà il volto di Paul Mescal, ma quale sarà la premessa alla base della storia? Nel corso di una recente intervista con Rotten Tomatoes, Ridley Scott ha anticipato: "Lucio è stato nel deserto per... vediamo, l'abbiamo visto l'ultima volta quando aveva circa 12 anni. Ha passato circa 12, 15 anni lontano da Roma, è stato nel deserto per molto tempo dopo aver perso i contatti con sua madre. Lei, Lucilla, non sa dove sia suo figlio. Sotto sotto crede ormai che potrebbe anche essere morto."

La segretissima storia de Il gladiatore 2 ha già svelato un primo colpo di scena, quindi, dato che la versione adulta di Lucio sarà molto diversa da come i fan del primo capitolo potevano prefigurarsela: invece di continuare a vivere negli agi della vita di corte a Roma accanto a sua madre, infatti, pare che Lucio crescendo per qualche motivo abbia lasciato Roma, e abbia vissuto negli angoli più remoti dell'Impero per circa 12-15 anni. Resta da capire cosa abbia spinto Lucio a scegliere l'esilio: gli eventi de Il Gladiatore c'entrano qualcosa, oppure l'evento scatenante sarà narrato nel sequel?

Il gladiatore 2 uscirà il 22 novembre 2024. Per altre letture scoprite come ha fatto Ridley Scott a girare Napoleon in soli 62 giorni.