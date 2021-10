Il Gladiatore 2, Ridley Scott sicuro: 'Sarei stato incredibilmente stupido a rifiutare'

Ridley Scott non è uno che ha paura di tornare sul luogo del delitto: nonostante in molti ritenessero una follia il rimettere le mani su un film tanto amato come Il Gladiatore, infatti, il regista di Alien e Blade Runner non ha esitato un solo istante prima di accettare con entusiasmo la regia del sequel.

Di recente il regista ci ha aggiornati sullo stato dei lavori del sequel de Il Gladiatore, mentre proprio in queste ore il buon Ridley è tornato ad affrontare la questione di un suo possibile rifiuto, eventualità che il nostro sembra non aver neanche lontanamente considerato.

"Come avrei potuto non farlo? Sarebbe stato incredibilmente stupido da parte mia, non trovate?" sono state le parole di Scott, che si è mostrato quindi quanto mai motivato e felice della cosa. "Il sequel de Il Gladiatore è già stato scritto. Quindi appena avrò finito con Napoleone sarò pronto a girare Il Gladiatore" aveva spiegato Ridley Scott qualche tempo fa.

Un simile entusiasmo non può che lasciar presagire qualcosa di buono: speriamo, naturalmente, che il regista di Thelma & Louise abbia le idee chiare sul modo in cui trattare il sequel di uno dei suoi più grandi successi. Nei mesi scorsi, ricordiamo, anche Chris Hemsworth si era detto interessato al sequel de Il Gladiatore.