Il Gladiatore 2, Ridley Scott sicuro: 'Lavoro sempre pensando 18 mesi in anticipo'

Ormai sembra sicuro, Il gladiatore 2 si farà e l'acclamato regista Ridley Scott è pronto ad iniziare i lavori: a tal proposito, nel corso di una recente intervista promozionale l'autore britannico ha esposto alla stampa i suoi piani di produzione per l'atteso sequel.

Il regista 83enne, che ha diretto l'epico kolossal con Russell Crowe uscito nel 2000, si è detto assolutamente entusiasta di lavorare al tanto chiacchierato e atteso sequel. Discutendo del suo approccio al cinema, ha spiegato: "Io e i miei collaboratori tendiamo a lavorare con 18 mesi di anticipo. Altrimenti si rischia di ritrovarsi con grosse, orribili pause che io chiamo lacune. Nel senso, finisci il film che stai facendo e se non hai pensato a cos'altro farai dopo...non puoi far altro che rimanere con le mani in mano sperando che qualcosa di buono capiti per caso sulla tua scrivania. E di solito non succede."

Ridley Scott ha anche confessato che prima di girare il film originale non ha fatto molte ricerche. Ha detto a The Independent: "La gente mi fa: 'Cosa hai studiato per ricostruire l'Impero Romano?' Io dico 'niente'. Ho guardato alcune foto e ho pensato: 'Potrebbe funzionare.' Il più grande investimento che abbia mai fatto nella mia carriera è stato quello di frequentare un'ottima scuola d'arte e questo mi ha nutrito costantemente. Non sono mai andato ad una scuola di cinema. Io lavoro dalle immagini."

Ridley Scott sarà al cinema da domani col suo nuovo film The Last Duel: l'autore tornerà prossimamente con i nuovi film The House of Gucci e Kitbag, un'ambiziosa opera su Napoleone con protagonista Joaquin Phoenix.