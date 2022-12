Il gladiatore 2, Ridley Scott è pronto: c'è una data per l'inizio delle riprese

Ridley Scott storicamente ripudia il significato di vacanza, e dopo aver completato il suo nuovo film Napoleon (definito un capolavoro dai pochi che l'hanno visto) ha già iniziato a lavorare alla sua prossima fatica, il sequel de Il gladiatore.

Qualche settimana fa era stato riportato che Il Gladiatore 2 è già in pre produzione e adesso World of Reel rincara la dose segnalando che i lavori effettivi inizieranno nel maggio del 2023, tra poco più di 5 mesi: all'incirca quando Napoleon con Joaquin Phoenix dovrebbe uscire nelle sale, secondo i rapporti che vorrebbero il blockbuster film Apple TV+ in arrivo intorno al periodo di Cannes 2023.

Il sequel de Il Gladiatore sarà diretto da Ridley Scott in persona e girato con il direttore della fotografia Dariusz Wolski. In base alle poche informazioni note, la storia seguirà Lucius (figlio di Lucilla e nipote del malvagio Commodo di Joaquin Phoenix), che veniva salvato proprio da Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe nel film originale, uscito nel 2000 e vincitore di cinque Oscar (su dodici nomination). Connie Nielsen, che interpretava Lucilla, fa già parte del cast del sequel, così come Djimon Hounsou, che tornerà nei panni di Juba, lo schiavo gladiatore sodale di Massimo.

Nel 2019, i produttori Walter F. Parkes e Laurie MacDonald avevano confermato che il sequel sarà ambientato 25 anni dopo gli eventi del film originale. Lo sceneggiatore Peter Craig (The Crown, Hunger Games: Mockingjay - Part 1 & 2) ha firmato il copione.