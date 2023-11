Il gladiatore 2, Ridley Scott sul film: 'Ci sarà una scena di combattimento coi babbuini'

I lavori su Il gladiatore 2 sono fermi da mesi a causa dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA, che però non ha impedito al regista Ridley Scott di mettere mano al materiale girato prima dell'interruzione obbligatorio alla produzione.

Come riportato dal New Yorker, Ridley Scott è in attesa di riprendere i lavori su Il gladiatore ora che SAG-AFTRA e gli studios sembrano vicini ad un accordo per far cessare gli scioperi, ma nel frattempo il regista si è portato avanti montando circa 90 minuti di film: “Potremmo ricominciare a girare lunedì da quanto ne so, io sono pronto”, ha detto Ridley Scott, che ha anticipato che in questi 90 minuti è inclusa una scena in cui il protagonista combatte un branco di babbuini, ispirata da un video trovato sul web nel quale le scimmie attaccavano un gruppo di turisti a Johannesburg: “I babbuini sono carnivori, sono bestie micidiali. Tu sei in grado di restare appeso ad un tetto per due ore e mezza utilizzando solo la tua gamba sinistra? NO! Invece un babbuino può'", ha scherzato il regista.

Il Gladiatore 2 è ambientato anni dopo gli eventi del film originale e segue il nipote di Commodo Lucio oggi adulto (interpretato da Paul Mescal). Il resto del cast de Il gladiatore 2 include, tra gli altri, anche Denzel Washington, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal.

Il film ha attualmente una data d'uscita fissata al 22 novembre 2024.