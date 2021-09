Il Gladiatore 2, Ridley Scott: 'ecco a che punto sono i lavori'

Nel Marzo 2021 Il Gladiatore 2 era ancora in fase di sviluppo. Oggi il regista, Ridley Scott, ci informa sull'andamento dei lavori: ecco quando il film sarà pronto per essere girato!

Come ben sappiamo il regista 83enne non si ferma proprio mai. Il suo nuovo film, The Last Duel (che vede nel cast Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer e Matt Damon), si appresta infatti ad uscire nelle sale a breve, mentre lui sta lavorando su un altro progetto. Si tratta di Kitbag che Apple si è aggiudicato nel Gennaio 2021. La pellicola con Joaquin Phoenix sarà incentrata sulla figura di Napoleone Bonaparte.

Dove si inserirebbe, dunque, il Gladiatore 2? Il regista lo ha chiarito in una sua dichiarazione. "Sto già scrivendo il prossimo Gladiatore al momento" ha detto Scott. "Quindi, quando avrò finito Napoleone, il Gladiatore sarà pronto per partire". Dunque un'attesa ancora importante quella che aspetta i fan, che già non vedono l'ora di rivedere le incredibili ambientazioni e le vicende del sequel del kolossal con Russell Crowe.

Secondo ciò che sappiamo, l'attore dovrebbe tornare nel prossimo capitolo, in una nuova ambientazione che si colloca circa 25-30 anni dopo i fatti del film del 2000. Annunciato inizialmente nel 2018, Il Gladiatore 2 ci ha messo un po' per entrare in pre-produzione, ma adesso è in fase di scrittura e sembra che, anche se ci farà aspettare un po', ci sarà. Noi non vediamo l'ora!