Il Gladiatore 2, Ridley Scott con il cast al completo nella nuova foto!

Se un vecchio adagio recita che tutte le strade portano a Roma, il fatto che sia così per quella di Ridley Scott è sotto gli occhi di tutti: il regista è pronto a incamminarsi sull'Appia in direzione Colosseo per regalarci il sequel de Il Gladiatore, e stando a quanto vediamo non è l'unico a esser pronto a unirsi alla spedizione.

Dopo averci mostrato la sua Roma nelle prime foto dal set de Il Gladiatore 2, il regista di Blade Runner è infatti apparso in una nuova foto nella quale lo vediamo ritratto in compagnia di tutti i suoi compagni di viaggio in questa nuova (speriamo) strepitosa avventura sulle orme dell'indimenticato Massimo Decimo Meridio.

Pedro Pascal e Paul Mescal guidano la brigata, seguiti dallo stesso Scott e da colleghi del calibro di Djimon Hounsou, May Calamawy e tutti coloro che in questi mesi sono entrati a far parte del cast del film che spera di bissare il clamoroso successo ottenuto ormai più di 20 anni fa dal suo predecessore con protagonista un Russell Crowe entrato ormai nell'immaginario collettivo. Cosa ne pensate? Credete ci siano le premesse giuste per far bene? Diteci la vostra nei commenti! Proprio Russell Crowe, intanto, ha garantito sulla qualità del sequel de Il Gladiatore.