Il Gladiatore 2, Ridley Scott aggiorna sul sequel: 'La sceneggiatura è pronta'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Ridley Scott ha potuto aggiornare i fan circa il tanto chiacchierato sequel de Il Gladiatore, che sarebbe nelle fasi avanzate di sviluppo. In particolare, il regista ha chiarito che la sceneggiatura del sequel sarebbe già stata scritta e che si procederà per iniziare le riprese quanto prima.

Ecco cosa ha dichiarato Scott sul sequel del Gladiatore, che lo ricordiamo porterà la firma dello sceneggiatore Peter Craig: "E’ stato già scritto. La sceneggiatura è già pronta. Abbiamo una buona traccia, una buona e logica direzione in cui procedere. Non è possibile fare un film simile a Il Gladiatore. E’ necessario vedere e capire cosa seguirà… ci sono abbastanza elementi del primo film che permettono di riprendere il discorso e continuarlo…".

Scott ha quindi proseguito: "Prima di tutto, adoro fare film storici. Amo il lato della ricerca. Amo ricostruire la sensazione di quel periodo. Penso che quanto abbiamo fatto col primo Gladiatore, non mi piace essere molto critico con quanto fatto prima, ma non ero un gran fan dei film sull'antica Roma fatti a Hollywood, in tutta onestà. Sembravano troppo artificiali, quindi quando mi chiesero di prendere in considerazione lo script, questo non era molto buono. Ma la persona che mi diede quello script mi mostrò anche altro, un'illustrazione chiamata For Those About to Die di Gérôme. Una foto di questo grosso quadro del Colosseo e in un angolo c'è questo tizio che sta per torturare un povero bastardo. Aveva questa cosa sul collo e chiedeva il permesso di uccidere. Pensai che non era mai stato fatto prima. Mai. Dissi 'lo farò io'. Mi chiesero se volessi leggere lo script ma dissi di no e così preparammo del nuovo materiale".

Il Gladiatore 2 dovrebbe avere come protagonista Lucius, figlio di Lucilla e nipote del Commodo interpretato da Joaquin Phoenix ne Il Gladiatore. Il prossimo progetto di Scott è il film su Napoleone con Joaquin Phoenix. Di queste ore anche la notizia che vedrà Scott al lavoro sulla serie Blade Runner 2099.