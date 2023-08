Il gladiatore 2 renderà omaggio al film originale con Russell Crowe: parla Paul Mescal

Mentre la Film Commission di Malta concedeva a Il gladiatore 2 un rimborso di 50 milioni di dollari per sostenere le ingenti spese di produzione causate dallo stop alle riprese dovuto agli scioperi di Hollywood, il protagonista Paul Mescal anticipava nuovi dettagli sul film di Ridley Scott.

Parlando con Esquire, Mescal - che nel sequel de Il gladiatore interpreterà la versione adulta di Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo visto da bambino nel film originale - ha parlato della grande pressione che sente addosso per questo particolare ruolo, dato che ad oggi Il gladiatore 2 è senza alcun dubbio il progetto più grande della sua carriera. Sebbene l'attore non abbia potuto fornire informazioni specifiche sul suo personaggio (Lucius sarà il gladiatore del titolo? E se si, perché lo diventerà?), Mescal ha notato che Il Gladiatore 2 è "davvero ben scritto" e "renderà omaggio al primo capitolo".

"Non potete capire! Non posso spiegare a parole quanto sono stressato anche solo a pensare a quel film in particolare, figuriamoci parlarne. È sicuramente il più grande progetto a cui abbia mai preso parte, e mi sento davvero emozionato e fortunato di essere stato scelto. Chiaramente, è difficile, se non impossibile, allontanarsi dall’eredità del film originale. Penso che questo sequel sia davvero ben scritto e sa come rendere omaggio al primo capitolo, ma allo stesso tempo ho capito fin da subito che avrei potuto renderlo facilmente mio."

Il film è atteso per il 22 novembre 2024, a meno che gli scioperi non costringeranno la produzione ad un rinvio. Per altri contenuti, scoprite come Paul Mescal ha ottenuto il ruolo ne Il gladiatore 2.