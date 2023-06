Il gladiatore 2, quattro membri della crew in ospedale dopo un incidente: i dettagli

Dopo nemmeno una settimana di produzione de Il gladiatore 2, sequel del kolossal del 2000 firmato da Ridley Scott, quattro membri della troupe sono stati ricoverati in ospedale dopo uno stunt non andato a buon fine. Secondo quanto riporta Variety, gli addetti ai lavori sono rimasti feriti durante le riprese in Marocco.

Sei persone hanno ricevuto cure per varie ustioni sul corpo e quattro di loro sono attualmente ricoverati nella struttura ospedaliera. Nessun membro del cast risulta ferito.



In merito all'incidente, il portavoce di Paramount ha rilasciato questa dichiarazione:"Durante le riprese di una sequenza acrobatica pianificata sul set del sequel de Il gladiatore, si è verificato un incidente durante il quale diversi membri della troupe hanno riportato ferite non mortali. Tutti i team di sicurezza e i servizi medici in loco sono stati in grado di agire rapidamente in modo che coloro che sono stati colpiti ricevessero ricevessero immediatamente le cure necessarie. Sono tutti in condizioni stabili e continuano a ricevere cure".



Il sequel de Il gladiatore registra il ritorno di Ridley Scott alla regia, con Paul Mescal nel ruolo di Lucio, nipote di Commodo (Joaquin Phoenix). Nel cast tornano Djimon Hounsou, Connie Nielsen e Derek Jacobi, con le new entry Denzel Washington, Joseph Quinn e May Calamawy.



Scoprite nel nostro approfondimento tutti i prossimi film di Ridley Scott, oltre al sequel del film con protagonista Russell Crowe.