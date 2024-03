Il Gladiatore 2, a che punto è la produzione del film di Ridley Scott?

Tra i film più attesi del 2024 c'è Il Gladiatore 2: la produzione del sequel del cult diretto nel 2000 da Ridley Scott ha subito notevoli ritardi, a causa degli scioperi ad Hollywood dello scorso anno.

Le riprese, iniziate a giugno 2023, si sono infatti interrotte soltanto a luglio per poi ripartire a dicembre dello stesso anno: all’epoca, Ridley Scott dichiarò di aver già realizzato circa l’85% del film. La fase di produzione si sarebbe infatti conclusa di lì a poco, il 17 gennaio 2024. Nello stesso mese è stato rivelato che la colonna sonora del film è stata affidata a Harry-Gregson Smith e non più allo storico compositore del primo lungometraggio: proprio Hans Zimmer ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno indotto a non partecipare a Il Gladiatore 2.

Mentre i dirigenti della Paramount hanno potuto visionare il girato, rimanendone piacevolmente colpiti, ci avviamo dunque verso la fase di post-produzione dell’opera, la cui uscita è prevista per il 22 novembre 2024. Paul Mescal veste i panni di un ormai adulto Lucio Vero, “vecchia conoscenza” dei fan de Il Gladiatore: interpretato originariamente da Spencer Treat Clark, il giovane nipote di Commodo aveva sviluppato una particolare ammirazione per Massimo Decimo Meridio. Il Gladiatore 2 è tra i film più costosi di sempre e vanta, prevedibilmente, un cast eccezionale: oltre al protagonista di Normal People (Ridley Scott ha dichiarato che la visione della serie britannica è stata determinante per il successivo casting dell’attore protagonista), vedremo anche Denzel Washington e Pedro Pascal. Nel cast si confermano Connie Nielsen e Derek Jacobi, negli stessi ruoli che avevano coperto nel primo capitolo.

