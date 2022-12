Il Gladiatore 2 in pre-produzione: Ridley Scott in Marocco per le riprese!

Dopo la conferma che la sceneggiatura de Il Gladiatore 2 è pronta, la pellicola è entrata adesso in pre-produzione, con la troupe che starebbe valutando alcune location necessarie alle riprese. Ridley Scott è in Marocco proprio per cercare i luoghi adatti alla ricostruzione dell'era romana, tutto farebbe intendere che le riprese siano imminenti.

Secondo quanto riportato da World of Reel, il regista ottantacinquenne Scott è (o sarà) nella città marocchina di Ouarzazate, conosciuta come la "Hollywood marocchina". L'agenzia di stampa marocchina le360 ha riferito che il team di produzione esecutiva del Gladiatore 2 è attualmente in trattativa con gli Atlas Studios di Ouarzazate.

Il Gladiatore 2 dovrebbe seguire le vicende di Lucio (figlio di Lucilla e nipote del malvagio Commodo interpretato da Joaquin Phoenix). Se ricordate, nel film del 2000 il Massimo di Russell Crowe aveva salvato Lucio dallo zio.

Nel 2019, i produttori Walter F. Parkes e Laurie MacDonald avevano confermato che il sequel sarebbe stato ambientato 25 anni dopo l'originale. Lo scrittore Peter Craig (The Crown, Hunger Games: Mockingjay- Parte 1 e 2) si è occupato della sceneggiatura, mentre Scott tornerà alla regia.

In precedenza Scott aveva dichiarato che la sua idea per il sequel prevedeva che Massimo usasse il "portale di un guerriero morente" per tornare dalla morte nel sequel, qualunque cosa significasse. Nick Cave aveva scritto la sceneggiatura di quell'idea, ma, secondo Scott, è stata scartata e viene conservata nel caveau della DreamWorks da quasi 10 anni. La sceneggiatura di Cave sembra essere stata eliminata in favore di quella di Craig.

Ecco cosa aveva dichiarato Scott sul sequel del Gladiatore: "E’ stato già scritto. La sceneggiatura è già pronta. Abbiamo una buona traccia, una buona e logica direzione in cui procedere. Non è possibile fare un film simile a Il Gladiatore. E’ necessario vedere e capire cosa seguirà… ci sono abbastanza elementi del primo film che permettono di riprendere il discorso e continuarlo…".