Il Gladiatore 2, ecco perché Hans Zimmer non tornerà: 'Non voglio tentare di ripetermi'

Il Gladiatore 2 è di certo una di quelle operazioni figlia dei tempi che corrono ad Hollywood, in cui si gioca molto con il fattore nostalgia tentando di riportare in auge tutte quelle pellicole che in un modo o nell'altro sono rimaste nei cuori e nelle menti di molti spettatori. Come successo per Blade Runner o Indiana Jones.

Ecco quindi che anche Il Gladiatore si prepara ad avere il suo sequel, diretto da Ridley Scott. A tal proposito vi consigliamo di dare una lettura alla nostra recensione di Napoleon, ultimo film del regista americano.

Nonostante la maggior parte delle informazioni riguardanti questo seguito siano avvolte nel mistero, tranne il fatto che la trama sarà incentrata su Lucius, figlio di Lucilla e nipote dell'ormai deceduto imperatore Commodo, a noi è giunta una notizia che di certo potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

Stiamo parlando del fatto che Hans Zimmer non tornerà a comporre la colonna sonora, come successo nel 1999. Ma il motivo, detto proprio dall'interessato, è più che logico.

Secondo quanto detto dal musicista infatti: "Il Gladiatore occupa un posto special nel mio cuore. Non avrebbe importanza se scrivessi la miglior musica del mondo, quella del primo film è ormai rimasta impressa in nelle menti di molte persone", ha detto durante una intervista per Curzon.

"Ho avuto un'esperienza simile lavorando al remake de Il Re Leone nel 2019, ho cercato di creare qualcosa di diverso ma non ci sono riuscito. Quindi non ho potuto fare altro che ripetermi, e non voglio più farlo".

Voi che ne pensate?