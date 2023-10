Il gladiatore 2, perché il film si è fatto attendere più di vent'anni ? Parla Ridley Scott

Ridley Scott tornerà sul grande schermo con un nuovo film da regista. E non un film qualsiasi perché si tratta del sequel de Il gladiatore, kolossal di enorme successo uscito nel 2000 con protagonista Russell Crowe. La star del seguito sarà invece Paul Mescal ma la produzione si è fatta attendere parecchi anni.

Ridley Scott ha parlato, in un'intervista a Total Film, della lunga attesa del sequel de Il gladiatore:"Perché adesso? Non aveva una sceneggiatura. Ci abbiamo provato, in realtà, quattro anni fa e avevo scelto uno sceneggiatore molto bravo che non riusciva a capirlo. Lottava. Era un mio caro amico ma vedevo che aveva molte difficoltà. Il processo creativo è durato dieci mesi ma poi lo abbiamo abbandonato".



Il regista prosegue:"Alla fine ci siamo tornati dopo anni e abbiamo trovato finalmente un'idea che funzionasse. Il sopravvissuto di questa storia è il frutto dell'unione tra Lucilla e Massimo".

Paul Mescal interpreterà Lucio, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), figlio traditore di Marco Aurelio (Richard Harris).

Il gladiatore 2, in produzione in queste settimane, comprende nel cast anche Joseph Quinn, Connie Nielsen, Denzel Washington, May Calamawy, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah e Matt Lucas. Diretto da Ridley Scott, Il film avrà la sceneggiatura scritta da David Scarpa.

Ieri è stato anche svelato il ruolo di Denzel Washington ne Il gladiatore 2.