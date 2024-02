Il Gladiatore 2, Pedro Pascal: 'Ridley Scott lascia poco all'immaginazione'

Pedro Pascal, tra i protagonisti de Il Gladiatore 2, ha parlato della sua esperienza sul set del film diretto da Ridley Scott: parole che andrebbero a confermare il giudizio di Paramount, rimasta sbalordita dall'opera del celebre regista.

Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, il noto attore di The Last of Us ha elogiato Ridley Scott, sottolineando la grandiosità dell'operazione imbastita dall'autore. "Mi sono trovato a lavorare su set enormi, dove - in un certo senso - l'identità del progetto era legata alle sue dimensioni. Eppure non ero mai stato su un set impressionante come quello del Gladiatore", ha raccontato Pascal.

"Ridley [Scott] lascia ben poco all'immaginazione, nel senso più antico del termine. Quel dato giorno, tutti i giocatori e tutti i pezzi sono presenti e, improvvisamente, la sfida che uno si aspettava di dover sostenere, quella legata al sentirsi la persona più potente dell'Impero Romano, svanisce nel nulla", ha proseguito la star.

Il Gladiatore 2 è uno dei sequel più attesi dell'anno: oltre a Pascal, il suo cast include Paul Mescal (nel ruolo principale), Denzel Washington e Connie Nielsen. La produzione del film, annunciata nel 2018, è stata rallentata dagli ultimi scioperi ad Hollywood. In un'intervista concessa da Ridley Scott a Indiewire lo scorso gennaio, il regista aveva condiviso la sua frustrazione, legata all'inevitabile battuta d'arresto subita nel corso della realizzazione del lungometraggio. Adesso che le riprese de Il Gladiatore 2 si sono finalmente concluse, l'attesa per il trailer ufficiale del film potrebbe finire da un momento all'altro.