Il Gladiatore 2, anche Pedro Pascal nel cast del film di Ridley Scott!

Non sappiamo se Il Gladiatore 2 riuscirà a bissare l'incredibile successo del suo iconico predecessore, ma una cosa è certa: Ridley Scott non sta assolutamente badando a spese per quanto riguarda il cast a cui affidarsi, avendo già raccolto attorno a sé nomi di assoluto livello a cui va aggiungersi in questo momento una new entry strepitosa.

Stiamo parlando di Pedro Pascal, il cui annuncio ha seguito pochi minuti fa quello del ritorno di Connie Nielsen e del possibile arrivo di Joseph Quinn: reduce dal clamoroso successo di The Last of Us, l'attore di origini cilene rappresenta la vera e propria ciliegina sulla torta di un cast che già comprende nomi come quelli di Paul Mescal, Denzel Washington e Barry Keoghan.

L'ex-star di Game of Thrones sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro: a parte il già citato The Last of Us, Pascal ha ultimamente preso parte a progetti acclamati dalla critica come lo spassoso Il Talento di Mr. C. e si appresta a fare il suo debutto in Strange Way of Life, il nuovo cortometraggio di Pedro Almodovar, il tutto senza contare il successo della terza stagione di The Mandalorian.

Non sappiamo, naturalmente, quale sarà il ruolo di Pedro Pascal nel film in cui Lucio potrebbe diventare imperatore secondo Russell Crowe: certo è, comunque, che la sua presenza servirà probabilmente a convincere anche i più scettici a dare una possibilità a questo sequel de Il Gladiatore.