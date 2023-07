Il gladiatore 2: Paul Mescal ha avuto il ruolo dopo essersi spogliato a teatro

Il Gladiatore 2 vedrà Paul Mescal come protagonista del nuovo film diretto da Ridley Scott e sequel del cult con Russell Crowe del 2000 e la storia di come l’attore di Normal People abbia ottenuto il ruolo merita un piccolo approfondimento visto il simpatico aneddoto che sta dietro la scelta della produzione del nuovo blockbuster.

Mentre lo stop ai lavori aumenterà di molto i costi per Il Gladiatore 2, riportiamo la curiosità a proposito del casting anomalo fatto per scegliere il protagonista del nuovo film di Ridley Scott.

Daria Cercek della Paramount ha spiegato a Variety di aver scelto Mescal durante una rappresentazione teatrale a cui l’attore stava lavorando: “Interpretava Stanley e c’erano vari momenti in cui si toglieva la maglietta ed era elettrico. Le signore in sala hanno apprezzato e noi abbiamo pensato di aver trovato l’uomo giusto”.

Mescal, candidato premio Oscar per Aftersun, interpreterà Lucius, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo e a proposito dell’aver ottenuto la parte ha già raccontato tutta la sua soddisfazione: “Sono così orgoglioso di poterlo fare. È un’impresa che fa paura. È qualcosa che mi rende nervoso ma che sento di poter fare”.

L’attore irlandese è sicuramente uno dei nomi più in ascesa del panorama hollywoodiano e in questo senso non vediamo l’ora di vederlo in azione diretto da uno dei registi più riconosciuti del suo campo.

In attesa di poter sapere di più del nuovo film del filmmaker, vi lasciamo a un’analisi di tutti i prossimi progetti di Ridley Scott, da Alien a Il Gladiatore 2.