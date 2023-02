Il Gladiatore 2, Paul Mescal sulle riprese: 'So solo che cominceremo presto'

Paul Mescal è uno dei grandi protagonisti di questa stagione dei premi: l'attore di Normal People ha presenziato praticamente a tutte le cerimonie che contano grazie alla sua splendida performance in Aftersun, ma la curiosità di molti, anche in occasioni come la cerimonia di premiazione dei BAFTA, verte ovviamente su Il Gladiatore 2.

Annunciato nelle scorse settimane come protagonista del film di Ridley Scott, Mescal sta cercando di districarsi in questi giorni tra le decine di domande che inevitabilmente gli vengono poste sul suo ruolo nel secondo capitolo della storia narrata dal kolossal del 2000: anche durante la notte dei BAFTA, dunque, il nostro Paul ha concesso alla stampa una fugace battuta sulla sua prossima fatica cinematografica.

Complice anche lo slittamento dell'avvio delle riprese de Il Gladiatore 2, sul red carpet Mescal ha dovuto quindi fronteggiare la curiosità circa i tempi nei quali Ridley Scott comincerà effettivamente a girare il suo nuovo film: "In estate. [...] Non so esattamente quale sia la data d'inizio, ma so che cominceremo presto" sono state le sue parole.

Tra qualche mese, dunque, potremo sperare di veder trapelare le prime foto di Mescal e soci sul set di un sequel/reboot sul quale grava il peso di aspettative non esattamente basse. Per portarci avanti con il lavoro, intanto, vi lasciamo qui la data d'uscita prevista per Il Gladiatore 2.