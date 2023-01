Il Gladiatore 2, Paul Mescal sarà il protagonista del film di Ridley Scott!

Anni di discussioni, chiacchiere e indiscrezioni stanno finalmente portando a qualcosa di concreto: Il Gladiatore 2 si farà, riportandoci nell'antica Roma a più di 20 anni di distanza dall'uscita del primo, indimenticato film con Russell Crowe, ma a guidarci per le vie dell'Urbe ci sarà stavolta un nuovo protagonista.

Stiamo parlando di Paul Mescal: mentre in giro si vociferava di un Ridley Scott alle prese con i casting per Il Gladiatore 2, il regista di Alien ha infatti bruciato tutti sul tempo annunciando ufficialmente il nome dell'attore a cui sarà affidata la pesantissima eredità del già citato Russell Crowe.

Irlandese, classe 1996, Mescal è noto al grande pubblico principalmente per la sua partecipazione nel ruolo del protagonista Connell, al fianco di Daisy Edgar Jones, alla serie TV Normal People, tratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney; l'esordio sul grande schermo risale invece al 2021 con La Figlia Oscura di Maggie Gyllenhaal, mentre è proprio di quest'anno la sua partecipazione all'ottimo Aftersun di Charlotte Wells.

Al momento non sono stati annunciati altri nomi per il cast del film che non ha ancora un titolo ufficiale e, stando alle ultime voci, dovrebbe essere ambientato anni dopo gli eventi del primo capitolo. Ridley Scott, intanto, è già pronto a girare: Il Gladiatore 2 ha già una data d'inizio riprese.