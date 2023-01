Il gladiatore 2 è partito: Ridley Scott cerca il nuovo protagonista dopo Russell Crowe

Dopo ventidue anni dall'uscita del film originale vincitore di cinque premi Oscar, Ridley Scott è pronto a tornare nell antica Roma con Il gladiatore 2, con l'inizio delle riprese previsto per maggio 2023.

Ora un nuovo rapporto di Puck News conferma che la sceneggiatura de Il gladiatore 2 è pronta e rivela anche che il regista sta cercando di scegliere gli attori principali per il sequel: altri dettagli riguardanti il progetto, come ad esempio la trama o un eventuale ritorno di Russell Crowe, rimangono attualmente sconosciuti, ma le informazioni diramate da Puck News vanno a braccetto con quelle sull'inizio delle riprese nella prossima primavera, con location già scelte in Marocco.

Ricordiamo che Ridley Scott è attualmente a lavoro sulla post-produzione di Napoleon, nuovo film Apple TV+ che uscirà nel corso del 2023 e che ha riunito l'autore a Joaquin Phoenix, col quale aveva lavorato proprio a Il gladiatore nel 2000. L'infaticabile regista, come al solito, ha anche diversi altri progetti in cantiere, come la produzione esecutiva e la regia di una nuova serie intitolata Sinking Spring e il film Queen & Country, un thriller d'azione attualmente nelle prime fasi di sviluppo, senza contare l'ambiziosa serie tv di Blade Runner sequel di Blade Runner 2049 in sviluppo presso Prime Video e di cui Ridley Scott sarà produttore esecutivo.

Da quel poco che sappiamo su Il gladiatore 2, la storia sarà ambienta circa trent'anni dopo gli eventi del primo film e seguirà Lucius, il nipote dell'Imperatore Commodo, bambino ai tempi de Il gladiatore e adulto nel sequel. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.