Il gladiatore 2, Paramount è 'sbalordita' dal nuovo film di Ridley Scott

Paramount ha scelto di nuovo Ridley Scott per un biopic sui The Bee Gees e il motivo a quanto pare è molto semplice: pare infatti che i dirigenti che hanno visto Il gladiatore 2 siano rimasti sbalorditi dall'attesissimo sequel.

Attualmente non ci sono altri dettagli in merito ma Deadline, nel riportare la notizia del nuovo biopic musical dello studio che sarà diretto dal regista di Alien e Blade Runner, scrive che la Paramount è altamente soddisfatta dal lavoro svolto da Ridley Scott su Il gladiatore 2, con alcune fonti rimaste anonime che hanno parlato di un film sbalorditivo, promosso a pieni voti dai dirigenti che lo hanno già visto.

Come saprete, Il Gladiatore 2 avrà per protagonista Lucio, nipote di Commodo (Joaquin Phoenix) e figlio di Lucilla (Connie Nielsen) nel film originale, nel quale era un bambino interpretato da Spencer Clark: nel nuovo capitolo Lucio, oggi cresciuto, avrà il volto di Paul Mescal. Da ciò che sappiamo sula segretissima storia del film, pare che in tutti questi anni Lucio abbia vissuto lontano da Roma, che ha lasciato dopo gli eventi del primo capitolo per motivi sconosciuti, e abbia esplorato in lungo e in largo i quattro angoli dell'Impero.

Il film uscirà il 22 novembre 2024, con un cast che includerà anche Denzel Washington e Pedro Pascal, oltre a diversi ritorni dal film originale incluso quello di Connie Nielsen. Le riprese de Il gladiatore 2 sono già terminate, e ci si aspetta la pubblicazione di un primo trailer a stretto giro.