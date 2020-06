Il Gladiatore 2, novità in arrivo: 'Proveremo a far tornare anche Russell Crowe'

Nel corso di una recente intervista Laurie MacDonald, produttrice e collaboratrice di Ridley Scott, ha fornito alcuni nuovi aggiornamenti sulla produzione de Il Gladiatore 2, sequel del kolossal uscito vent'anni fa.

La MacDonald ha spiegato che attualmente lei e Ridley Scott sono alle prese con i lavori preparatori per il film: “È quel tipo di film che non toccheremmo se non avessimo la sensazione di avere un modo legittimo per farlo, quindi stiamo lavorando anche con uno scrittore straordinario, Peter Craig. Il film riprende la storia 30 anni dopo, 25 anni dopo”.

La trama della pellicola dovrebbe ruotare attorno a Lucio Vero, figlio di Augusta Lucilla, interpretato nell'originale dall'allora bambino Spencer Treat Clark: il giovane potrebbe tornare a vestire i panni del medesimo personaggio a 20 anni di distanza, anche se la notizia non è stata ancora confermata. Nel film, Lucio Vero sarà il nuovo imperatore dopo la morte dello zio Commodo (Joaquin Phoenix), ucciso da Massimo Decimo Meridio nel grande finale del primo film. E a proposito del protagonista, quale ruolo per Russell Crowe?

“Sappiamo come riportarlo indietro. Ne stavo parlando con lo studio, c’è un modo per farlo. Se accadrà, non lo so. Il Gladiatore è stato fatto nel 2000, quindi Russell è leggermente cambiato. In questo momento è molto impegnato, ma stiamo cercando di riportarlo a bordo”.

