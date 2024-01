Il gladiatore 2, finite le riprese: Ridley Scott sui social insieme a Paul Mescal

Il sequel de Il gladiatore ha finalmente terminato le riprese, come confermato in queste ore dal nuovo protagonista Paul Mescal, interprete in questo secondo capitolo del nipote di Commodo Lucio.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'attore ha condiviso sui social una nuova foto dal backstage nella quale è ritratto insieme al regista Ridley Scott, con la scritta 'wrapped' che chiarisce lo stato della produzione: le riprese di Il Gladiatore 2 sono ricominciate a Malta lo scorso dicembre dopo che lo sciopero del SAG-AFTRA aveva sospeso la produzione per diversi mesi nel bel mezzo dei lavori di un'importante scena ambientata nel Colosseo con centinaia di comparse; quando lo sciopero si è concluso lo scorso novembre, Ridley Scott aveva rivelato che per concludere i lavori mancavano ancora circa il 50% delle riprese.

Si sa ancora molto poco della storia che sarà raccontata nel film, che arriverà oltre vent'anni dopo l'acclamato capitolo originale con protagonisti Russell Crowe e Joaquin Phoenix, ma è stato rivelato - dallo stesso Ridley Scott - che nel tempo trascorso tra gli eventi del primo film e questo secondo capitolo il giovane protagonista Lucio è cresciuto lontano da Roma, in una sorta di esilio auto-imposto che lo ha portato ad esplorare i quattro angoli dell'Impero.

La data d'uscita è fissata per il 22 novembre 2024: nel cast, oltre a Paul Mescal e diversi ritorni dal film originale, anche diverse new entry di peso come Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn.