Il Gladiatore 2, il film di Ridley Scott ha una data d'uscita!

Il Gladiatore 2 ha finalmente una data d'uscita. Il sequel del capolavoro di Ridley Scott del 2000 arriverà nelle sale il 22 novembre 2024 nel tentativo di diventare la grande uscita di fine anno. La pellicola avrà come protagonista Lucius, il figlio dell'amante di Massimo.

Sembra che Scott avesse in programma una pellicola di questo tipo da diverso tempo ma non avesse mai trovato il tempo e i collaboratori giusti per realizzarlo. Questo non gli ha fatto in alcun modo perdere d'animo fino ad arrivare, 22 anni dopo, ad avviare la produzione del sequel di quello che, probabilmente è uno dei suoi film più famosi ed impegnativi dal punto di vista realizzativo.

Dopo l'annuncio di Paul Mescal ne Il Gladiatore 2, in molti hanno iniziato ad interessarsi maggiormente al progetto curiosi riguardo ciò che Scott riuscirà a raccontare dopo così tanto tempo dall'uscita del primo capitolo. La pellicola sarà prodotta da Michael Pruss presidente della Scott Free Productions, Doug Wick della Red Wagon Entertainment mentre Lucy Fisher e David Scarpa scriveranno la sceneggiatura del film che, oltre a raccontare la storia del nuovo protagonista, potrebbe essere un omaggio anche al primo film.

Riguardo la natura della pellicola Russell Crowe ha parlato de Il Gladiatore 2 spiegando come non sarà un sequel diretto né un remake. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!