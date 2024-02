Il gladiatore 2 è uno dei film più costosi di sempre: si parla di un budget di 310 milioni

A quanto pare dobbiamo correre ad aggiornare il nostro speciale dedicato ai film più costosi della storia del cinema, dato che secondo The Hollywood Reporter il budget de Il gladiatore 2, nuovo film di Ridley Scott, è schizzato letteralmente alle stelle.

Stando al report, infatti, Il gladiatore 2 sarebbe costato la bellezza di 310 milioni di dollari alle tasche della Paramount: inizialmente i costi previsti per lo sviluppo del film erano stato fissati a 165 milioni di dollari, circa le metà della cifra finale, ma la produzione del progetto è stata particolarmente difficile durante gli scioperi di Hollywood, per via del fatto che tutta la troupe era stata spostata a Malta, dove Paramount è stata costretta a tenere affittati gli spazi per le riprese anche nel periodo in cui non venivano utilizzati, cosa che ovviamente ha fatto lievitare i costi.

Per un paragone, il budget del primo film fu di 103 milioni di dollari, che con l'inflazione oggi ammonterebbero a 188 milioni circa. Insomma, perfino il clamoroso budget di Joker: Folie à Deux, superiore di tre volte a quello del film originale, impallidisce di fronte alle spese di Ridley Scott per Il gladiatore 2, che ovviamente continueranno a salire nei prossimi mesi per via della campagna di marketing, che di certo non sarà economica.

Ricordiamo che il cast del film include Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Connie Nielsen e Derek Jacobi. L'uscita è prevista negli Stati Uniti il 22 novembre 2024.