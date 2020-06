Il Gladiatore 2 si farà? È molto probabile, il produttore ci spiega perché

Soprattutto nell'ultimo mese abbiamo avuti aggiornamenti su più fronti relativi all'interessante eppure ancora incerto sequel de Il Gladiatore di Ridley Scott, e in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Uproxx, a parlare del film è intervenuto anche il produttore Douglas Wick, già dietro al successo del primo capitolo.

Parlando de Il Gladiatore 2, dunque, Wick ha rivelato che le possibilità che questo venga finalmente messo in produzione "sono attualmente più del 50%", ammettendo anche di averne recentemente discusso con Ridley Scott, comunque oberato dagli impegni su The Last Duel, che dovrebbe riprendere a girare entro breve tempo. Il produttore ha comunque sottolineato che Il Gladiatore 2 è qualcosa "a cui stanno lavorando".



Wick ha poi aggiunto che la motivazione dietro al sequel è molto importante, girare un film per le giuste ragioni, dato che nessuno, né lui, né scott né gli interpreti "vogliono girare il Gladiatore 2 solo per fare soldi". Ed in effetti l'idea di un sequel risale già agli anni '10, ma i mille impegni di Scott lo hanno tenuto distante da quell'opportunità, che sta adesso cercando di provare a cogliere nuovamente.



Vi ricordiamo che i produttori Walter F. Parkes e Laurie MacDonald hanno rivelato che la storia de Il Gladiatore 2 dovrebbe avere luogo 20 o 30 anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio e dovrebbe avere come protagonista Spencer Treat Clark nei panni di Lucius.



