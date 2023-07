Il gladiatore 2, che disastro: lo stop ai lavori aumenta i costi, le star lasciano Malta

Il gladiatore 2 di Ridley Scott fa parte della lista di film che hanno interrotto le riprese a causa degli scioperi dei sindacati di sceneggiatori e attori, ma a quanto pare il sequel del cult con Russell Crowe ne sta pagando le conseguenze più di tutti.

Secondo un nuovo rapporto di Variety, infatti, l'interruzione delle riprese de Il Gladiatore 2 sta costando 600mila dollari a settimana a Paramount/Universal: questo perché, con la produzione stanziatasi a Malta, il costo per mantenere l'affitto dei teatri di posa anche se non vengono utilizzati è a dir poco esorbitante. Soprattutto, non c'è modo di prevedere quando i lavori potranno ricominciare, di conseguenza le due major rischiano di vedere le perdite incrementarsi ulteriormente.

Ricordiamo che la produzione de Il gladiatore 2 si è interrotta il 13 luglio scorso e, secondo una fonte interna al set, un sentimento di grande depressione ha iniziato a diffondersi nel cast e alla troupe, che al momento dello stop aveva iniziato a girare un'importante scena d'azione ambientata nel Colosseo. "Al momento c'è grande tristezza", ha dichiarato la fonte a Variety. “Eravamo completamente fuori dalle diatribe che stavano colpendo Hollywood e totalmente assorti nel nostro lavoro sul set. Ora, con le riprese interrotte, molti lavoratori perderanno il proprio stipendio, e non saranno in grado di pagarsi l'affitto e sostenere i costi della vita quotidiana."

Nel frattempo, pare che la maggior parte del cast, inclusi Denzel Washington e Pedro Pascal, stia iniziando a prenotare voli da Malta per tornare a casa, e ora la produzione attende in un limbo. Come al solito vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci.