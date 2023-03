Il Gladiatore 2, anche Denzel Washginton nel nuovo film di Ridley Scott!

Non si mette su un progetto come il sequel de Il Gladiatore senza la consapevolezza di poter puntare su un cast di primo livello: Ridley Scott, d'altro canto, non è uno che ha difficoltà nel comporre i numeri di telefono giusti, come dimostrano le ultime notizie riguardanti le new entry tra i protagonisti del film.

Dopo aver annunciato Barry Keoghan appena poche ore fa, il buon Ridley mette dunque a segno un altro colpaccio: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero in dirittura d'arrivo le trattative per l'entrata nel cast di Denzel Washington, che tornerebbe quindi a lavorare con il regista di Alien e Blade Runner per la prima volta dai tempi di American Gangster.

Non è chiaro, al momento, per quale ruolo sia stato contattato l'attore di Barriere e The Equalizer: i dettagli della cosa sono ancora tenuti sotto chiave, ma è innegabile che, visto il fascino del capitolo precedente e la combinazione tra un Ridley Scott alla regia e un cast di questo livello (ricordiamo Paul Mescal nel ruolo del protagonista), la cosa stia cominciando a farsi decisamente interessante. E voi, che aspettative vi state facendo? Fatecelo sapere nei commenti! Paul Mescal, intanto, ha promesso che le riprese de Il Gladiatore 2 inizieranno a breve.