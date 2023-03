Il Gladiatore 2, cosa pensa Russel Crowe della sua assenza?

Il Gladiatore 2 si farà, e il protagonista del film di Ridley Scott sarà ufficialmente Paul Mescal, protagonista di Aftersun che gli ha regalato una nomination agli Oscar 2023. Tra le nuove aggiunte al cast, come Denzel Washington e Barry Kheogan, non figura quella storica: Russel Crowe. Cosa ne pensa l'attore?

Ospite di The Ryan Tubridy Show, Russel Crowe ha affermato che: "Sono sicuro che ad un certo punto vorranno chiedermi qualcosa, ma non hanno sollevato nulla da un po' di tempo".

Ha aggiunto: "Non voglio soffermarmi troppo su questo perché mi riporta indietro a un periodo in cui ovviamente ero significativamente più giovane. E sai, gli occhiali rosa di quell'esperienza adesso sono perfettamente cristallizzati. Guardando indietro, ho amato ogni minuto, ma non era proprio così all'epoca. Mi piace stare sul set di un film storico. Indossare quei costumi e situazioni, ha un grande appeal per me. C'è una leggera invidia per il fatto che le persone possano avere quell'esperienza che ho avuto una volta."

Ha concluso così: "È un'estensione della narrazione, ma va oltre la morte di Massimo, quindi non mi coinvolge affatto. Ho sentito che quel giovane Paul è un bravo ragazzo e gli auguro il meglio. Penso che stiano riprendendo la storia dal giovane Lucio, che prende il ruolo di imperatore. Penso che sia un'idea molto intelligente all'interno del mondo del film che abbiamo creato".

Vi informiamo che Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale il 22 Novembre 2024.