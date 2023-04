Il Gladiatore 2, Connie Nielsen tornerà per il sequel (e Joseph Quinn è in trattative)

Dopo l'aggiunta di Denzel Washington nel cast de Il Gladiatore 2, una nuova indiscrezione suggerisce l'ingresso di altri due attori: Coonnie Nielsen e Joseph Quinn, i quali interpreteranno, rispettivamente, i personaggi di Augusta Lucilla e dell'Imperatore Caracalla.

Nielsen, che ha già recitato nel primo capitolo della saga, viene ricordata anche per molti altri progetti cinematografici (Rushmore, Justice League, Wonder Woman 1984) e televisivi (Colletti bianchi, Voyage e Law & Order), mentre Quinn per serie TV quali Il Trono di Spade (Koner) e Stranger Things, nella quale ha recitato nei panni del leader dell'Hellfire Club Edward "Eddie" Munson.

Il primo capitolo della saga è entrato a pieno titolo nell'immaginario collettivo e ha incassato un totale di oltre 457 milioni di dollari, a fronte di un budget di 103 milioni. Tra i riconoscimenti principali, invece, ricordiamo i cinque Premi Oscar (miglior film, attore protagonista, costumi, sonoro ed effetti speciali) e i due Golden Globe (miglior film e colonna sonora). Eppure, non tutti gridano al capolavoro: lo stesso Russel Crowe ha definito lo script de Il Gladiatore come "spazzatura", nonostante molti fan non siano d'accordo con parole simili.

Cosa aspettarci dal sequel? Diretto da Ridley Scott, sarà ambientato quindici anni dopo la conclusione della pellicola precedente e assumerà probabilmente la forma di un "dramma multi-generazionale". Nel cast, figureranno anche Era il 30 settembre 2021 quando Ridley Scott ha dichiarato di essere ufficialmente in fase di pre-produzione.

Il Gladiatore 2 arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 22 novembre 2023, a oltre 20 anni di distanza dal primo capitolo.