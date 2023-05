Il Gladiatore 2: nel cast entra May Calamawy e torna Derek Jacobi, ma va via Barry Keoghan

Grandi novità e importanti scossoni nel cast de Il gladiatore 2, che qualche settimana dopo aver accolto la star di The Last of Us Pedro Pascal dà il benvenuto a nuovi personaggi, il bentornato a celebri volti noti e l'arrivederci ad una delle sue star di punta.

Stando ad una nuova pubblicazione di Deadline, infatti, il sequel della Paramount del film premio Oscar con Russell Crowe, ancora una volta diretto dal grande Ridley Scott, ha ultimato il suo cast in queste ore in vista dell'inizio delle riprese: tra le new entry la star di Moon Knight May Calamawy, oltre a Lior Raz, Peter Mensah e Matt Lucas. Anche Fred Hechinger, star di The White Lotus, è in trattativa per unirsi al cast, nel ruolo dell'Imperatore Geta, fratello di Caracalla: l'attore andrà a sostituire Barry Keoghan, che ha dovuto lasciare Il Gladiatore 2 a causa di conflitti di programmazione. Infine, da segnare anche il ritorno di Derek Jacobi, che aveva interpretato il Senatore Gracco nel film originale e che riprenderà il ruolo in questo atteso sequel.

I nuovi membri del cast si uniscono all'ensemble precedentemente annunciato che include Paul Mescal nel ruolo principale, ma anche il premio Oscar Denzel Washington, il già citato Pedro Pascal, Joseph Quinn e Connie Nielsen, che riprenderà il ruolo di Lucilla. La sceneggiatura è firmata da David Scarpa, già autore per Ridley Scott di quella di Tutti i soldi del mondo.

Il gladiatore 2 uscirà il 22 novembre 2024.