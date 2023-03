Il Gladiatore 2, Barry Keoghan è in trattative per il ruolo dell'Imperatore!

Il cast de Il Gladiatore 2 si sta finalmente formando dopo anni di attesa. Dopo il successo degli ultimi anni con The Batman, Eternals e Gli Spiriti dell'Isola, Barry Keoghan si è unito ufficialmente al cast del sequel della celebre pellicola di Ridley Scott del 2000.

Dopo l'annuncio del Paul Mescal come protagonista de Il Gladiatore 2 si aggiunge finalmente un altro membro del cast. Dopo la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista, la fama di Barry Keoghan è aumentata a dismisura. Scott, ovviamente, tornerà alla regia della pellicola che esplorerà una storia collaterale e successiva agli eventi che hanno visto coinvolto il personaggio di Massimo Decimo Meridio interpretato da Russell Crowe.

Dopo mesi di attesa, finalmente si sono avute informazioni riguardo l'ipotetica storia e la data d'uscita de Il Gladiatore 2. Il film dovrebbe arrivare nelle sale alla fine del 2024 e Keoghan potrebbe vestire i panni dell'imperatore Geta nel caso in cui gli accordi si concludessero in maniera positiva. Negli ultimi mesi la carriera dell'attore irlandese ha preso il volo soprattutto grazie a delle felici scelte per quanto riguarda i ruoli da interpretare. La sua capacità di variare da produzioni milionarie a piccoli film d'autore gli stanno dando un grandissimo credito ad Hollywood.

Rivedremo Barry Keoghan anche nel nuovo film di Bart Layton nei panni di Billy The Kid. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!