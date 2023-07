Il gladiatore 2, animali maltrattati sul set? PETA scrive a Ridley Scott e Pedro Pascal!

I lavori su Il gladiatore 2 hanno sbalordito Russell Crowe, che ha recentemente visitato il set come ospite dato che non farà parte del cast, ma a quanto pare non tutti sono entusiasti per il nuovo film diretto da Ridley Scott.

Secondo il Los Angeles Times, infatti, la PETA ha inviato una serie di lettere a Ridley Scott e alla star Pedro Pascal, chiedendo loro di smettere di usare cavalli e macachi durante le riprese del film dopo aver ricevuto "rapporti di informatori" dal set a Malta. La prima lettera, inviata il 30 giugno all'agente di Scott, chiedeva al pluripremiato regista di garantire che la produzione "annullerà qualsiasi piano per l'utilizzo di primati o altri animali selvatici durante le riprese", descrivendo in dettaglio i potenziali problemi legati alla presenza di primati vivi sul set, inclusi metodi di "addestramento abusivo", autolesionismo e malnutrizione, oltre alla costrizione di rimanere sotto la luce diretta del sole durante e tra le riprese. La lettera sottolineava anche che "le industrie cinematografiche e televisive hanno un triste passato cavalli infortunati sui set, o perfino morti in certi casi. Speriamo sinceramente che Il Gladiatore 2 possa evitare di aggiungere altre morti a quella lista".

Nel frattempo, la lettera che PETA ha inviato a Pedro Pascal ha chiesto alla star di The Last of Us di sollecitare il regista affinché smetta di usare veri animali durante le riprese. "Per favore, unisciti a noi nell'esortare il signor Scott a smettere di usare animali reali ora o quando le riprese ricominceranno se la produzione dovesse essere interrotta", diceva la lettera: le riprese de Il Gladiatore 2 sono state effettivamente messe in pausa in questi giorni dopo l'inizio dello sciopero della Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

Per altre letture scoprite chi saranno gli attori de Il gladiatore 2.