Paul Mescal non parlerà dell'allenamento per Il Gladiatore 2: 'È un argomento noioso'

Prima di interpretare un personaggio in ottima forma fisica, gli attori si dilungano spesso su come siano stati gli allenamenti e le diete personalizzate, ma non è certo il caso di Paul Mescal: il giovane attore (interprete del nipote adulto di Joaquin Phoenix ne Il Gladiatore 2) ritiene che discorsi simili siano estremamente noiosi.

Così dichiara Mescal in un'intervista a The Hollywood Reporter: "Con film come questo, oppure con quelli dei supereroi, a volte ci si concentra troppo su questo aspetto, quando invece non è poi così interessante. Certo, per interpretare un dato personaggio è richiesta una certa robustezza fisica, ma a parte questo... no, lo trovo noioso. Questo ragazzo dovrà combattere, diventare un vero e proprio animale, all'occorrenza, e qualunque cosa io reputi giusta... be', è proprio quello che farò".

Non sorprende che i film sui supereroi non siano certo il suo forte. "Mi pentirò di averlo detto" ha aggiunto, "perché non è qualcosa che mi è stato chiesto direttamente. Quindi mi sento ridicolo nel rifiutare qualcosa di cui ancora non faccio parte, ma sono certo che non proverei alcun interesse nel farlo. Non so se avrei la pazienza necessaria. E, davvero, provo profonda invidia per le persone che invece hanno quella pazienza. Se prendo una decisione del genere, non mi sveglierò tra cinque anni con la sorpresa di non essere andato in Turchia per realizzare un film indipendente di due mesi. Volere è potere". Ciò non toglie che l'attore stia facendo passi da gigante come attore: basti pensare alla pubblicità delle salsicce all'inizio della carriera di Paul Mescal, necessaria per pagare l'affitto.

Non vediamo l'ora di assistere alle sue doti recitative. E sappiamo già quando accadrà: Il Gladiatore 2 di Rifley Scott ha finalmente una data di uscita!