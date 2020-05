Il Gladiatore, queste 10 curiosità vi faranno riscoprire il film sotto una nuova luce

Proprio in queste settimane Il Gladiatore ha compiuto vent'anni, e dopo il ricordo di Ridley Scott e Russell Crowe in una recente intervista il film sarà in onda questa sera su Canale 5.

Per prepararvi alla visione, vi proponiamo le 10 curiosità più imperdibili sulla produzione del film, che forse vi faranno riscoprire l'opera sotto una luce completamente nuova. Le trovate qui sotto: