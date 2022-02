L'era glaciale - Scrat Tales: ecco il poster e la trama della nuova serie di cortometraggi

L'era glaciale è tornato in streaming con uno spin-off, mentre secondo alcune voci la Disney dirà addio a Scrat. La casa di distribuzione e produzione annuncia però a sorpresa l'arrivo de L'era glaciale - Scrat Tales, una nuova serie di 12 corti incentrati sulla famiglia dell'iconico personaggio della serie. Guardate il poster pubblicato dalla Disney!

Baby Scrat avrà un ruolo particolarmente importante nella storia, in quanto fungerà da ulteriore ostacolo nella corsa senza fine di Scrat durata circa 20 anni per mangiare finalmente la sua ghianda. Dunque il protagonista della vicenda esplorerà gli alti e bassi della paternità, nel tentativo di portare a compimento la sua missione.

I corti, che segneranno la continuazione di una delle saghe d'animazione migliori di sempre quale è L'era glaciale, arriveranno su Disney+ il 13 Aprile. La piattaforma ha ovviamente pubblicato i dettagli di tutte le puntate. Ecco le trame dei cortometraggi!

Nuts About You – Diretto da Michael Berardini e Donnie Long. Storia di Michele Berardini.

Scrat vede per la prima volta suo figlio Baby Scrat e prova la pura gioia di essere un genitore. Questo finché Baby Scrat non vede l'Acorn per la prima volta.

LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to - Diretto da Donnie Long e Matt Munn. Storia di Donnie Long.

Scrat da bravo genitore suona una ninna nanna a percussione per far addormentare Baby Scrat, che però piange.

X's and Uh-O's - Diretto da Donnie Long e Drew Winey. Storia di James Young Jackson e Drew Winey.

Scrat insegna a suo figlio Baby Scrat come piantare la ghianda, ma colui che impara una lezione, in realtà, è proprio lo stesso Scrat.

Nutty Reflections – Diretto da Donnie Long ed Eric Prah. Storia di Galen Tan Chu.

Scrat e Baby Scrat seguono The Acorn in una caverna buia, che sembra un'inquietante sala dei divertimenti con gli specchi.

Teeter Toddler – Diretto da Jeff Gabor e Donnie Long. Storia di Galen Tan Chu.

Scrat e Baby Scrat finiscono sui lati opposti di un tronco sorretto da un unico ramo grazie a un dodo bird. Cosa succederà?

Nut The End – Diretto da Lisa Allen Keane e Donnie Long. Storia di Michael Thurmeier.

La ghianda vola da una scogliera, e sembra che sia apparentemente andata per sempre. Questo significa che Scrat e Baby Scrat possono ora vivere in armonia?