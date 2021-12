L'era glaciale: la saga torna in streaming, ecco quando arriva lo spin-off su Disney Plus!

In seguito ad alcuni problemi legati agli accordi di licenza in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, il franchise de L'era glaciale era stato temporalmente rimosso dalla piattaforma streaming Disney+ ma negli ultimi giorni questi problemi sono stati risolti e la saga è tornata in streaming. E spin-off in arrivo!

Dal 3 dicembre scorso sono infatti tornati in streaming tutti i film del franchise d'animazione della Fox che ora appartiene interamente a Disney. Stiamo parlando di L'era glaciale, L'era glaciale 2 - Il disgelo, L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri, L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva e L'era glaciale 5 - In rotta di collisione, ultimo film della saga arrivato nelle sale nel 2016, ormai quasi sei anni fa. Ma non è tutto: il nuovo spin-off della saga arriverà presto anch'esso su Disney+.

L'era glaciale - Le avventure di Buck, spin-off della saga principale - debutterà direttamente su Disney+ il 28 gennaio 2022. Il film vedrà Buck, Crash ed Eddie in una nuova avventura nel mondo dei dinosauri e sarà diretto dallo storico produttore esecutivo della saga John C. Donkin al suo debutto come regista.

Sulla piattaforma, poi, è presente anche il cortometraggio dedicato a Scrat e ai suoi amici, L'era glaciale - La grande caccia alle uova.

Tutto tace invece sul fronte della possibilità di un sesto film del franchise. La produzione tempo fa aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo film della saga che avrebbe dovuto rimettere l'intero franchise in riga dopo le non esaltanti prestazioni al box-office del quinto capitolo. Diretto da Mark Thurmeier e Galen T. Chu, L'era glaciale - In rotta di collisione comprende nel cast vocale originale Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Chris Wedge, Queen Latifah, Keke Palmer, Seann William Scott, Josh Peck, Josh Gad e Jennifer Lopez. Nel cast italiano Filippo Timi, Claudio Bisio e Pino Insegno.

