L'Era Glaciale: Le avventure di Buck, trailer e poster del nuovo capitolo su Disney Plus

Disney ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale e il poster di L'Era Glaciale: Le avventure di Buck, prossimo capitolo della celebre saga d'animazione sviluppata dalla Fox Animation ora di proprietà della Casa di Topolino dopo l'acquisizione della 20th Century Fox. La pellicola animata sarà diffusa in streaming su Disney+ il 25 marzo.

Il trailer, che come al solito potete visionare all'interno dell'articolo, mostra Buck insieme ad altri co-protagonisti, come Crash e Eddie e alcuni nuovi amici, mentre si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri. Questo spin-off ufficiale del franchise è stato diretto da John C. Donkin, storico produttore esecutivo della saga che con Le avventure di Buck compie il proprio debutto nella regia.

L'Era Glaciale: Le avventure di Buck arriverà in Italia il 25 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+, che ha ereditato il progetto dai 20th Century Studios dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Questo nuovo film d’animazione avrà per protagonista Buck, una spericolata donnola leggermente fuori di testa, orba di un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduta accidentalmente nel mondo sottostante: il personaggio era comparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 - L’Alba dei Dinosauri. Si tratta, infatti, di uno spin-off della saga principale.

Tutto tace invece sul fronte della possibilità di un sesto film del franchise. La produzione tempo fa aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo film della saga che avrebbe dovuto rimettere l'intero franchise in riga dopo le non esaltanti prestazioni al box-office del quinto capitolo.

Negli Stati Uniti sarà invece disponibile sulla piattaforma digitale con ben due mesi d'anticipo rispetto al nostro paese, ovvero il 28 gennaio prossimo. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione de L'era glaciale 5 e al nostro speciale su L'era glaciale 5.