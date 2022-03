L'era glaciale: Le avventure di Buck, trailer italiano: c'è anche Claudio Bisio!

Dopo il trailer e poster di L era glaciale Le avventure di Buck, il nuovo film della famosa saga d'animazione in arrivo in esclusiva per Disney Plus torna a mostrarsi nel filmato promozionale italiano, che svela anche il cast di doppiatori guidato da Claudio Bisio.

In questo nuovo film animato, infatti, Claudio Bisio tornerà a prestare la sua voce al simpatico bradipo Sid, mentre Leo Gullotta doppierà nuovamente il mammut Manny. Al cast dei doppiatori si uniscono Germano Gentile e Lucia Ocone che daranno voce rispettivamente ai personaggi di Orson e Zee.

L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico di tutto il mondo: desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto.

Il film uscirà in esclusiva su Disney Plus dal prossimo 25 marzo. Per altri approfondimenti, guardate il primo trailer de Le avventure di Buck.