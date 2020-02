Giuseppe Tornatore e Wong Kar-wai insieme per un documentario su Ennio Morricone

La Block 2 Distribution, la società di produzione e distribuzione fondata dal maestro Wong Kar-wai, si è assicurata i diritti di distribuzione internazionale per il documentario tutto italiano Ennio: The Maestro, realizzato da Giuseppe Tornatore e incentrato sul leggendario Ennio Morricone.

Il progetto segnerà la tredicesima collaborazione tra Morricone, 91 anni, e il regista siciliano premio Oscar, relazione professionale che include fra gli altri anche Nuovo Cinema Paradiso, film amatissimo amatissimo il mondo.

Il regista Wong Kar-wai, leggendario per alcuni dei film più belli mai realizzati come Days of Being Wild, In The Mood For Love e Ashes of Time, figura tra i numerosi registi e compositori intervistati per il documentario, al fianco di Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino, Clint Eastwood e Bruce Springsteen. Le interviste sono montate insieme a frammenti della vita privata di Morricone, registrazioni dei suoi concerti in giro per il mondo, clip dai film impreziositi dalle sue colonne sonore e un vasto assortimento di aneddoti di colleghi e amici, famosi e non.

Nella sua longeva carriera, che qualche mese fa ha dichiarato conclusa, Morricone ha composto musica per oltre 500 film e programmi televisivi, con alcuni dei suoi lavori più noti associati alla produzione degli spaghetti western, per i quali è una firma al pari di Sergio Leone, Clint Eastwood e Sergio Corbucci. Negli anni, ha lavorato anche per Terence Malick, Brian de Palma e molti altri, con i suoi album che hanno venduto oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 2016 ha ricevuto il suo primo Oscar per la colonna sonora di The Hateful Eight di Tarantino, il che lo rende la persona più anziana a vincere un Academy Awards competitivo (aveva già ricevuto un Oscar onorario). Il documentario è in fase di post-produzione e sarà distribuito entro la fine del 2020.