Giuseppe Battiston, le 5 migliori prove dell'attore di Chiedimi se Sono Felice

Giuseppe Battiston è uno di quegli attori a cui si vuole davvero bene: una carriera, la sua, costruita principalmente su ruoli di spalle e comprimari, di tanto in tanto poco più che comparse ma mai dimenticabili, sempre pronti a restare nel cuore degli spettatori quanto e più dei protagonisti del film.

Dagli inizi degli anni '90 ad oggi il buon Beppe (guai a chiamarlo Peppe, chiedere agli autori di Perfetti Sconosciuti) ne ha macinati di film: scegliere le sue cinque interpretazioni migliori è dunque tutt'altro che facile, ma noi vogliamo comunque provarci.

Ci viene in mente ad esempio il Costantino di Pane e Tulipani, sottovalutatissimo film di Silvio Soldini, così come merita senz'altro un posto in classifica l'Andrea Negri de La Bestia nel Cuore; non va dimenticato, inoltre, il mitico barista Onassis di Bar Sport.

Gli ultimi due titoli sono quelli che presumibilmente tutti attendevate: Battiston sarà infatti sempre l'immortale Beppe di Chiedimi se Sono Felice, che in pochi minuti e con poche battute riuscì a diventare uno dei personaggi più indimenticabili di quello che resta forse il miglior film di Aldo, Giovanni e Giacomo; in chiusura, proprio com'è stato anche per Edoardo Leo, non possiamo poi non nominare quella perla che è Perfetti Sconosciuti.

Voi, comunque, diteci la vostra: fateci sapere nei commenti quali sono le vostre prove preferite di Battiston e se, eventualmente, avreste apportato dei cambiamenti alla nostra personalissima lista.