Per una giurata Parasite non dovrebbe giocarsi l'Oscar 'con i film normali'

In attesa della Notte degli Oscar, è tradizione ormai consolidata che esca fuori qualche dichiarazione anonima di uno o più giurati su quale film sia giusto votare, quale non meriti alcun premio e così via. Nei giorni scorsi abbiamo così appreso, per esempio, che secondo qualcuno Parasite non dovrebbe essere in gara insieme ai film "normali".

Una componente femminile della sezione attori dell'Academy, oltre a confessare il suo tifo per Tarantino, ha rilasciato commenti sugli altri film in gara, definendo tra l'altro The Irishman "troppo lungo e noioso" e Storia di un matrimonio "una mistificazione".

Per quanto riguarda Parasite, del coreano Bong Joon-ho, secondo l'anonima votante "è fatto magnificamente", ma "non credo che i film stranieri dovrebbero essere nominati con i film normali".

Il commento ha suscitato, come c'era da aspettarsi, diverse polemiche. Un conto è esprimere un legittimo e soggettivo giudizio su un film, e non votarlo perché se ne preferisce un altro; ben diverso è considerarlo non "normale" in quanto straniero. Così anche su Twitter sono piovute le reazioni a questa frase.

La sociologa Nancy Wang Yuen, per esempio, scrive: "Mi dispiace deluderti, anonimo elettore dell'Academy, ma anche 1917 è un film straniero."

L'utente @starbarbscrs commenta: "Cosa significa film normali? Solo perché un film non è stato realizzato da una persona bianca!!! I bianchi non possono decidere gli standard!", usando anche termini più coloriti e facendo largo uso del Caps Lock.

"Film normali: non riesco a credere che persone così stupide siano ammesse a votare per l'Academy" è invece il caustico commento di @Offbrandwagner.

Staremo a vedere come andrà a finire. Parasite concorre all'Oscar anche per le migliori scenografie, grazie anche all'indimenticabile casa del film.