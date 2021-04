Un altro giro, il regista Thomas Vinterberg difende il remake con Leonardo DiCaprio

In una recente intervista con IndieWire, il regista Thomas Vinterberg ha detto di essere "davvero speranzoso e felice" che il suo premiato e amatissimo Un altro giro sia stato opzionato per una versione americana, appoggiando anzi di fatto e apertamente il progetto che dovrebbe essere interpretato da Leonardo DiCaprio.

Queste le sue parole:



"Ho già visto diverse interpretazioni del mio lavoro. È una cosa artistica interessante vedere qualcosa crescere in versioni differenti. Adesso è nelle mani del miglior attore che si possa desiderare, che oltre a essere un interprete brillante ha fatto anche scelte intelligenti nel corso della sua carriera. Sento che c'è molta integrità in ogni decisione da lui presa. Sono davvero speranzoso e curioso per quello che stanno facendo".



Dopo la vittoria agli Oscar come Miglior Film Internazionale, la pellicola diretta Vinterberg è stata infatti opzionata per un remake hollywoodiana e dunque in lingua inglese prodotto dalla società di Leonardo DiCaprio, la Appian Way, insieme Endeavor Content e Makeready. Si è inoltre vociferato che proprio la star di C'Era Una Volta A... Hollywood e The Revenant possa interpretare il ruolo precedentemente portato sullo schermo da Mads Mikkelsen.

Un altro giro (conosciuto anche come Another Round o Druk nella versione originale) segue le vicende di un gruppo di amici che decide di partire con in mente un obiettivo: portare avanti un singolare esperimento che avvalorerebbe i benefici di un costante consumo di alcool.

Secondo Deadline, i diritti per il remake sarebbero stati al centro di una fiera battaglia tra diverse case di produzione, incluse quelle di Jake Gyllenhaal e Elizabeth Banks, per andare però in ultimo proprio a quelle sopra citate.

Vi lasciamo alla recensione di Un altro giro.