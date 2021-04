Un altro giro, Leonardo DiCaprio nel remake in lingua inglese del film Premio Oscar?

Fresco fresco di Premio Oscar per il Miglior Film Internazionale alla cerimonia della scorsa notte, Un Altro Giro di Thomas Vinterberg riceverà il trattamento hollywoodiano, e per il remake si pensa già a Leonardo DiCaprio nei panni del protagonista.

Il film danese con Mads Mikkelsen riceverà presto un remake.

Dopo la vittoria agli Oscar appena qualche ora fa (ma adocchiata già prima di allora da diverse parti interessate), la pellicola diretta da Thomas Vinterberg sarebbe già stata opzionata per trarne una versione hollywoodiana prodotta dalla società di produzione di Leonardo DiCaprio Appian Way, Endeavor Content e Makeready.

Si vocifera inoltre che proprio la star di C'Era Una Volta A... Hollywood e The Revenant possa interpretare il ruolo precedentemente portato sullo schermo da Mads Mikkelsen.

Un altro giro (conosciuto anche come Another Round o Druk nella versione originale) segue le vicende di un gruppo di amici che decide di partire con in mente un obiettivo: portare avanti un singolare esperimento che avvalorerebbe i benefici di un costante consumo di alcool.

Secondo Deadline, i diritti per il remake sarebbero stati al centro di una fiera battaglia tra diverse case di produzione, incluse quelle di Jake Gyllenhaal e Elizabeth Banks, per andare però in ultimo proprio a quelle sopra citate.